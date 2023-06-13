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Журналистам отказали в съемке суда над Трампом

Суд отказал СМИ в видеосъемке и аудиозаписи первого заседания с участием экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Журналистам отказали в съемке суда над Трампом
© ТАСС

Отмечается, что федеральный магистратский судья отклонил запрос коалиции медиаструктур, включая ABC News. Представители СМИ добивались разрешения проводить видео- и аудиозапись в зале суда во вторник, 13 июня, во время «исторического первого появления бывшего президента Дональда Трампа и предъявлению ему обвинений».

При этом судья Джонатан Гудман пообещал оперативно обнародовать стенограмму заседания. Он дал понять, что его решение относительно первого заседания не распространяется на будущие слушания процесса.

«Мое участие в этом деле почти наверняка завершится 13 июня. Поэтому я не считаю правильным выносить решение по поводу того, что будет происходить на будущих слушаниях», — цитирует телеканал ответ судьи.

Ожидается, что Гудман проведет лишь первое заседание, а затем его сменит окружная судья Эйлин Кэннон, которую назначил сам Трамп перед завершением своего президентского срока.

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