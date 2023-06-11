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В Китае выявили два случая заражения оспой обезьян

Два случая заражения оспой обезьян зафиксированы в городе Гуанчжоу на юге Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуаньдун.

В Китае выявили два случая заражения оспой обезьян
© РИА Новости

Согласно информации агентства, оба инфицированных сейчас изолированы и проходят медицинское лечение с спецбольнице. Симптомы их недуга классифицируются как легкие.

В материале поясняется, что ими оказались двое мужчин в возрасте 29 и 43 лет соответственно.

Названы симптомы оспы обезьян

Ранее главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью порекомендовал сограждан не прикасаться к иностранцам после того, как в Китае был выявлен первый случай оспы обезьян.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что за рубежом сохраняются риски заразиться оспой обезьян.

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