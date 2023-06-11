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Макрон обратился к Ирану с просьбой насчет конфликта на Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщает РИА Новости.

Макрон обратился к Ирану с просьбой насчет конфликта на Украине
© ТАСС

Глава Франции призвал Тегеран безотлагательно прекратить оказывать поддержку Москве в конфликте вокруг Украины. Макрон предупредил о тяжелых последствиях в гуманитарной области и сфере безопасности из-за поставки Ираном дронов России. Президент призвал Тегеран срочно прекратить оказываемую России поддержку.

Также стороны обсудили развитие отношений между Парижем и Тегераном. Отмечается, что беседа длилась 1,5 часа.

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Западные страны утверждают, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты. При этом Москва и Тегеран это отрицают. По заявлению Министерства иностранных дел России, эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

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