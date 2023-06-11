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Румыния отзовет посла из Кении из-за сравнения африканцев с обезьянами

Румыния отзовет посла Драгоша Виорела Тигау из Кении после того, как он сравнил обезьян с африканскими дипломатами. Об этом сообщил CNN со ссылкой на заявление румынского министерства иностранных дел.

Румыния отзовет посла из Кении из-за сравнения африканцев с обезьянами
© Вечерняя Москва

Во время заседания в здании ООН в столице Кении Найроби 26 апреля румынский дипломат, когда увидел обезьян за окном, якобы сказал: «Африканская группа присоединилась к нам».

После этого инцидента представитель МИД Кении Камау Мачариа написал в соцсети Twitter, что был «потрясен и возмущен» данным инцидентом. Также, по его словам, были предприняты попытки скрыть поведение Тигау.

МИД Румынии отправил письмо с официальными извинениями властям Кении и сообщил, что начал процедуру отзыва своего посла.

— Мы глубоко сожалеем об этой ситуации и приносим свои извинения всем, кто пострадал. Любое поведение или комментарии расистского характера совершенно неприемлемы, — сказано в заявлении ведомства.

Также Тигау принес свои извинения после инцидента, в том числе в письменной форме, передает CCN.

В январе руководителя департамента соцслужб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в расизме после его заявлений о беженцах с Украины. Это произошло после того, как Граф назвал украинцев более требовательными по сравнению с другими беженцами.

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