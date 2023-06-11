$82.64+0.5589.01+0.97

Премьер Индии обсудил с президентом ЮАР мирную инициативу по Украине

Глава правительства Индии Нарендра Моди во время телефонных переговоров обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Индии.

Премьер Индии обсудил с президентом ЮАР мирную инициативу по Украине
© ТАСС

Рамафоса проинформировал премьер-министра Индии о мирной инициативе глав африканских стран. Отмечается, что Индия поддерживает все инициативы, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности в бывшей советской республике. Глава кабмина подтвердил последовательный призыв Нью-Дели к диалогу и дипломатии как пути продвижения вперед.

Во время переговоров Моди и Рамафоса также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, в том числе - сотрудничество в БРИКС в контексте председательства ЮАР в текущем году.

Ранее генеральный директор внешнеполитического ведомства ЮАР Зейн Дангор сообщил, что Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители