Премьер Индии обсудил с президентом ЮАР мирную инициативу по Украине

Глава правительства Индии Нарендра Моди во время телефонных переговоров обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Индии.

Рамафоса проинформировал премьер-министра Индии о мирной инициативе глав африканских стран. Отмечается, что Индия поддерживает все инициативы, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности в бывшей советской республике. Глава кабмина подтвердил последовательный призыв Нью-Дели к диалогу и дипломатии как пути продвижения вперед.

Во время переговоров Моди и Рамафоса также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, в том числе - сотрудничество в БРИКС в контексте председательства ЮАР в текущем году.