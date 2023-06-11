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Илон Маск задался вопросом после объявления США о новом пакете военной помощи Украине

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине, задавшись вопросом, «чем это закончится».

Илон Маск задался вопросом после объявления США о помощи Украине
© ТАСС

Об этом информирует РИА Новости.

«Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности», — сказал предприниматель.

Ранее Пентагон заключил контракт со SpaceX об услугах спутниковой связи на Украине.

В апреле Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн.

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