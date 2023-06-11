Илон Маск задался вопросом после объявления США о помощи Украине

Илон Маск задался вопросом после объявления США о новом пакете военной помощи Украине
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине, задавшись вопросом, «чем это закончится».
Об этом информирует РИА Новости.
«Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности», — сказал предприниматель.
Ранее Пентагон заключил контракт со SpaceX об услугах спутниковой связи на Украине.
В апреле Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн.