Трамп выступит перед сторонниками после заседания суда
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп 13 июня выступит перед своими сторонниками по окончании заседания суда, сообщила представитель политика Лиз Харрингтон. Выступление состоится в гольф-клубе в Бедминстере.
Ранее бывший президент заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело.
Трамп пообещал выгнать «коррумпированного» Байдена из Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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