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Трамп раскрыл главную цель Байдена

Действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден старается посадить в тюрьму своего главного политического оппонента методами «сталинской России», сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление экс-президента Дональда Трампа, которому грозит до 20 лет заключения.

Трамп раскрыл главную цель Байдена
© ТАСС

«Байден пытается заключить в тюрьму своего главного политического оппонента, который значительно опережает его по опросам. Как это делали в сталинской России и коммунистическом Китае», — сообщил бывший глава Белого дома.

Так он впервые прокомментировал выдвинутые против него новые обвинения, которые предъявлены по 37 пунктам. Среди них - хранение секретных документов, связанных с национальной безопасностью.

Трамп прокомментировал новые обвинения против него

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