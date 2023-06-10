$82.64+0.5589.01+0.97

Договоренность о контроле РФ коммуникаций в Нахичевань не достигнута

Неудачей завершились трехсторонние переговоры о российском контроле транспортных маршрутов, проходящих через армянскую территорию, между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, передает «Арменпресс» со ссылкой на вице-премьера Армении Мгера Григоряна. Он подчеркнул, что Ереван не согласен с контролем пограничной службы ФСБ России из-за возможного восстановления экономических и транспортных связей с Азербайджаном.

Договоренность о контроле РФ коммуникаций в Нахичевань не достигнута
© ТАСС

В ходе обсуждений трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, в том числе на последней встрече 2 июня в Москве, такой договоренности не было достигнуто. Позиция Армении была и остается в том, что пути, предусмотренные пунктом 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, действуют под суверенитетом и юрисдикцией сторон, на принципе взаимности, — заявил Григорян.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян находился с очередным визитом в России — для участия в заседании глав правительств СНГ. Незадолго до его приезда секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что вопреки прежним договоренностям республика откажется от услуг ФСБ при охране своей границы. Как полагают эксперты, Ереван тем самым подает сигнал о желании отдаляться от Москвы и сближаться с Западом.

11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители