Армения отказалась от контроля РФ границы между Азербайджаном и Нахчываном

В ходе обсуждений трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, в том числе на последней встрече 2 июня в Москве, такой договоренности не было достигнуто. Позиция Армении была и остается в том, что пути, предусмотренные пунктом 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, действуют под суверенитетом и юрисдикцией сторон, на принципе взаимности, — заявил Григорян.