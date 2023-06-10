Трамп высказался о конфликте на Украине

"В течение семи лет мы боремся, чтобы спасти нашу страну от сил, которые ее ненавидят и хотят разрушить. Эти силы сильнее, чем Россия, Китай, КНДР и Иран все вместе, - сказал Трамп. - Если в Америки [будет] правильный лидер, то у вас не будет проблем с этими странами. <...> У нас никогда бы не было проблем с Россией, Украиной".



"Сейчас они ставят нас в самую опасную ситуацию за всю историю нашей страны", - полагает политик.