Канада ввела санкции против Януковича

Канада ввела санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, блогера Юрия Подоляки, а также чиновников и ведомств новых регионов России. Об этом сообщает МИД страны.

В санкционный список попали 24 человека, в том числе сын Януковича Александр, чиновники и юридические лица из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.