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Канада ввела санкции против Януковича

Канада ввела санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, блогера Юрия Подоляки, а также чиновников и ведомств новых регионов России. Об этом сообщает МИД страны.

Канада ввела санкции против Януковича
© РИА Новости

В санкционный список попали 24 человека, в том числе сын Януковича Александр, чиновники и юридические лица из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

В частности, под санкции попали Центральный музей Тавриды в Симферополе и ряд других культурных учреждений, министерства культуры Крыма и Херсонской области, министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей.

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