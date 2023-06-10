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Умер отбывавший пожизненное наказание террорист Качинский

В тюрьме скончался террорист Теодор Качинский, известный как Унабомбер. Об этом сообщает ABC News.

В США умер террорист Унабомбер
© Wikipedia

Представитель Федерального бюро тюрем отметил, что он был найден мертвым в своей тюремной камере утром 10 июня. Качинскому был 81 год.

С 1978-го по 1995 год математик Теодор Качинский, получивший от прессы прозвище Унабомбер, отправил по почте 16 бомб, целями были университеты и авиалинии. В результате взрывов посылок погибли 3 человека, еще 23 пострадали. Он утверждал, что решился на столь радикальные меры из-за строительства дороги рядом с его домом.

За помощь в поимке Качинского была назначена награда в один миллион долларов. Информацию о связи Качинского со взрывами в ФБР передал его брат. В 1996 году математик был приговорен к восьми пожизненным тюремным срокам.

В 2011 году норвежского террориста Андерса Беринга Брейвика заподозрили в плагиате у Унабомбера. В так называемом манифесте преступника были обнаружены фрагменты, целиком скопированные из трудов американского террориста.

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