Принц Гарри и Меган Маркл пропустят первое празднование юбилея Карла III

Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на парад в честь дня рождения Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.

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14 ноября королю Великобритании исполнится 75 лет. Празднования юбилея Карла III начнутся с традиционного королевского парада Trooping the Colour, который состоится в Лондоне 17 июня. Ожидается, что мероприятие пройдет с особым размахом, поскольку станет первым для монарха в новом статусе.

Герцог и герцогиня Сассекские, судя по всему, торжество пропустят.

«Я слышал, что принца Гарри и Меган не пригласили на парад в честь дня рождения короля в следующие выходные», — заявил королевский эксперт Ричард Иден.

«Боюсь, это отражение состояния отношений [между принцем Гарри и королем Карлом III] на данный момент», — процитировал он слова инсайдера.