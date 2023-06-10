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Принц Уильям принял участие в генеральной репетиции парада Trooping the Colour

Принц Уэльский Уильям принял участие в генеральной репетиции парада Trooping the Colour в честь дня рождения своего отца, короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.

В Лондоне прошла генеральная репетиция парада в честь дня рождения Карла III
© globallookpress.com

17 июня в Лондоне состоится парад Trooping the Colour, приуроченный ко дню рождения Карла III. В ноябре королю Великобритании исполнится 75 лет, однако церемонию по традиции проведут летом. Ожидается, что мероприятие пройдет с особым размахом, поскольку станет первым для монарха в новом статусе.

За неделю до парада прошла генеральная репетиция церемонии, в которой принял участие принц Уильям. Наследник престола, одетый в военную форму и медвежью шапку, оседлал коня и верхом осмотрел войска.

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