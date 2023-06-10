В Лондоне прошла генеральная репетиция парада в честь дня рождения Карла III

Принц Уэльский Уильям принял участие в генеральной репетиции парада Trooping the Colour в честь дня рождения своего отца, короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.

17 июня в Лондоне состоится парад Trooping the Colour, приуроченный ко дню рождения Карла III. В ноябре королю Великобритании исполнится 75 лет, однако церемонию по традиции проведут летом. Ожидается, что мероприятие пройдет с особым размахом, поскольку станет первым для монарха в новом статусе.