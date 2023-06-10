Эрдогана проинформировали о взрыве на ракетном заводе в Анкаре

Президент Турции проинформирован о взрыве на военном предприятии в Анкаре, производящем ракеты. Об этом сообщает издание Yeni Safak.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган получил информацию по телефону от министра национальной обороны Яшара Гюлера о взрыве на заводе ракет и взрывчатых веществ MKE. Он выразил соболезнования родным погибших и поручил соответствующим органам начать расследование инцидента», - сказано в заявлении пресс-службы.

ЧП произошло в субботу в Анкаре, на военном заводе в районе Эльмадаг.

По предварительным данным, взрыв прогремел в цехе, где производили взрывчатые вещества. Он был вызван непредвиденной химической реакцией. Погибли 5 рабочих, начато расследование