В Италии высказались о сроках вооруженного конфликта на Украине

Украинский кризис разрешится только на поле боя, но вооруженный конфликт может быть длительным. Так считает экс-председатель военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано, сообщает La Stampa.

По его словам, объявленное Киевом контрнаступление не приблизило переговоры: вопрос о мире по-прежнему предстоит «решить на поле боя». Военные действия, по мнению Грациано, затянутся, но не перерастут в мировую войну.

«Много факторов приводят к мысли, что конфликт продолжится долго», - сказал генерал.

Он отметил, что линия боевого соприкосновения сейчас проходит по Днепру. Россия восстанавливает свои арсеналы, но у нее есть «структурная слабость», связанная с экономической ситуацией.

Украина при этом полностью зависит от поставок оружия Западом. У ВСУ имеются средства только для ограниченного наступления, нет западных самолетов. В ЕС создали фонд для боеприпасов для Киева, но они пока не произведены.