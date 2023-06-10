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Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу, 10 июня, прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом пишет телекомпания CBC.

Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев
© globallookpress.com

По данным телеканала, в состав канадской делегации также вошла министр финансов страны Христя Фриланд.

В ходе визита премьер намеревается встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским.

Стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины со стороны Канады, а также обсудят масштабы помощи Оттавы в восстановлении украинских городов.

Напомним, что предыдущий визит Трюдо в Киев состоялся в мае 2022 года.

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