Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу, 10 июня, прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом пишет телекомпания CBC.
По данным телеканала, в состав канадской делегации также вошла министр финансов страны Христя Фриланд.
В ходе визита премьер намеревается встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским.
Стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины со стороны Канады, а также обсудят масштабы помощи Оттавы в восстановлении украинских городов.
Напомним, что предыдущий визит Трюдо в Киев состоялся в мае 2022 года.
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