Украина не войдет в НАТО и ЕС, она может рассчитывать только на статус партнера. Путь, избранный в 2014 году, привел некогда богатое и независимое государство к краху. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Украина оказывается за порогом альянса, что бы там ни обещали в Офисе президента. Очевидно, что добиться членства в НАТО, как, собственно и в ЕС, Украина не сможет», - написал Азаров в телеграм-канале.

Он отметил, что Киев может рассчитывать максимум на статус партнера НАТО. Это включает сотрудничество по вопросам безопасности, обмен информацией и расширенный доступ к программам. Однако американцы не случайно выступили против гарантий Украине – вступления в блок в обозримой перспективе не предвидится.

По словам Азарова, киевские власти выбрали в 2014 году ошибочный путь. Он спровоцировал вооруженный конфликт и привел к краху государства. Сейчас киевский режим может предоставить украинцам только «западное финансирование, искусственно поддерживающее экономику на плаву».

При этом ситуация может стать для Киева тяжелой, поскольку Украина начинает вызывать негативную реакцию у американцев, и политики учитывают это накануне президентских выборов 2014 года.