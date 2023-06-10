Украинская пропаганда пытается ликвидировать русскую культуру, выдавая ее за украинскую и требуя от западных музеев переписать национальность русских художников. Это выяснила автор издания The American Conservative Кэти Седжвик.

По ее словам, Киев уже претендует на придание «украинскости» американскому художнику Энди Уорхоллу. Хотя он вырос в эмигрировавшей из Словакии русинской семье, совершеннолетия достиг в Питтсбурге и никогда не ассоциировал себя с Украиной.

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«В последний год украинцы особенно агрессивно вносили исправления в онлайн-базы данных и обращались к западным музеям с просьбой переименовать польское, еврейское и особенно русское искусство - в «украинское», - пишет автор American Conservative.

По ее данным, большая часть этих усилий связана с деятельностью некой Оксаны Семеник. В Твиттере она направляет 24 000 подписчиков в соцсети музеев, требуя внести исправления в биографии русских мастеров.

По мнению Семеник, называть работы русских художников в американских коллекциях русскими или даже указывать Россию как место рождения художников — это «российская пропаганда». Она считает своей целью «освободить и деколонизировать украинскую культуру от российского контекста». Недавно она жаловалась американским СМИ, что «очень много этих художников было, конечно, украдено у Украины или Белоруссии».

Кэти Седжвик пишет, что утверждения Семеник звучат «настолько дико», что она попросила ее переформулировать ее мысли на украинском языке, опасаясь, что украинка просто недостаточно владеет английским. Однако Семеник больше не вышла на контакт.

Седжвик пришла к выводу, что никакой методологии и научного подхода у Семенник нет, и она руководствуется исключительно личными пропагандистскими устремлениями, приписывая воображаемое «украинство» русским художникам.

«Рассматриваемые ею художники ни в каком смысле не были украинцами» - отмечает автор.

Она приводит такой пример. В одном из недавних твитов Семеник показывает картину Зинаиды Серебряковой с изображением крестьянки с подписью: «Вот «Жатва» Зинаиды Серебряковой. Она выполнена в 1915 году на Харьковщине во время Первой мировой войны».

«Но Серебрякова (1884-1967) как художница училась в Петербурге, она из рода Бенуа, русских художников с французскими корнями… У Серебряковых была усадьба в селе Нескучном, где родилась художница и где потом прошли самые счастливые годы ее жизни. В то время Нескучное входил в состав Курской губернии России, а сейчас находится в Харьковской области Украины», - пишет автор The American Conservative.