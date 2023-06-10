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СМИ: ЦРУ после взрыва "Северных потоков" сообщило Бельгии, что подозревает украинцев

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США проинформировало разведывательные службы Бельгии после диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", что подозревает в ее организации украинцев. С таким утверждением выступила в субботу газета De Tijd, со ссылкой на источник.

По его сведениям, через короткое время после акта саботажа трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" "военная разведка Бельгии получила от ЦРУ США информацию, предполагающую роль Украины в этой акции", информировала газета.

После того как 7 марта некотрые западные СМИ опубликовали сообщение, согласно которому "Северные потоки" были взорваны некоей независимой украинской группировкой, независимый бельгийский эксперт Таниа Хатими заявила ТАСС, что эти публикации по своей форме "напоминают операцию по переносу ответственности и контролю ущерба от публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша". Последний сообщил, что газопроводы были взорваны спецслужбами США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Она также подчеркнула, что следующим этапом операции по переносу ответственности станут публикации, "в которых украинский след уже будет как бы самим собой разумеющимся".

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

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