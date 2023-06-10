$82.64+0.5589.01+0.97

Посол Украины в Германии оценил ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в $14 млрд

Посол Украины в Германии Алексей Макеев полагает, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС составит порядка $14 млрд. Свою точку зрения он изложил в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

Посол Украины в ФРГ оценил ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС
© РИА Новости

По словам Макеева, ущерб для рыбного хозяйства из-за потери биологических ресурсов будет серьезным, отметив, что в Херсонской области уже зафиксировали гибель рыбы.

"Затраты на скорейшее восстановление Украины лишь в этом году составили $14,1 млрд", - сказал посол.

Из них $3,3 млрд, как уточнил дипломат, уже выделено в бюджет Украины.

Гросси прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС

На долгие годы стали неэксплуатируемыми более 20 тыс. га сельскохозяйственных угодий, отметил посол.

"Зернохранилища находятся под водой. Немногие суда в черноморских портах, которые поставляют зерно по всему миру, могут быть загружены", - резюмировал Макеев.

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители