Посол Украины в ФРГ оценил ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС

Посол Украины в Германии Алексей Макеев полагает, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС составит порядка $14 млрд. Свою точку зрения он изложил в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

По словам Макеева, ущерб для рыбного хозяйства из-за потери биологических ресурсов будет серьезным, отметив, что в Херсонской области уже зафиксировали гибель рыбы.

"Затраты на скорейшее восстановление Украины лишь в этом году составили $14,1 млрд", - сказал посол.

Из них $3,3 млрд, как уточнил дипломат, уже выделено в бюджет Украины.

На долгие годы стали неэксплуатируемыми более 20 тыс. га сельскохозяйственных угодий, отметил посол.