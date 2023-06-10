Власти ФРГ не нашли свидетельств участия Польши в подрыве «Северных потоков»

Власти Германии заявили, что у них нет доказательств причастности Польши к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Об этом изданию сообщили чиновники, знакомые с ходом расследования. В настоящее время следователи ФРГ изучают свидетельства того, что Польшу использовали как оперативную базу для атак.
Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.
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