Пользователи социальной сети Twitter возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского о получении транша в сумме 2,1 миллиарда долларов от Соединенных Штатов.

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— Благодарю президента США Джо Байдена за пакет помощи в области безопасности на сумму 2,1 миллиарда долларов, — написал он в Twitter.

Его фолловеры отметили, что Америка снова отдает деньги своих налогоплательщиков на нужды Украины.

«Зеленский подорвал «Северный поток — 2», и теперь он подрывает дамбу, требуя более двух миллиардов для борьбы с наводнением. Прекратите финансирование Киева!» — написал пользователь Shawn Quinn.

«На самом деле ты просто военная проститутка. Ты продаешь трупы украинцев ради обогащения», — резко заявил подписчик Blair Herd.

«Меня тошнит от этой марионетки режима, которая продолжает отдавать миллиарды наших трудом заработанных долларов этому коррумпированному диктатору и преступнику», — высказал свое мнение Skip Solis.