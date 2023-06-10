Британия выделит средства, чтобы помочь найти собственное жилье украинцам
Власти Великобритании потратят £150 млн. на то, чтобы помочь украинцам перебраться в собственные дома.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на британское правительство.
«Украинцам в Великобритании помогут переехать в собственные дома в рамках выделения £150 млн», — говорится в заявлении.
Кроме того, по данным агентства, данные средства могут также быть использованы в качестве содействия украинцам в поиске работы.
Ранее сообщалось, что США направят $800 тыс. на укрепление гражданского общества среди молодёжи Украины.