Британия выделит средства, чтобы помочь найти собственное жилье украинцам

Власти Великобритании потратят £150 млн. на то, чтобы помочь украинцам перебраться в собственные дома.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на британское правительство.

«Украинцам в Великобритании помогут переехать в собственные дома в рамках выделения £150 млн», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным агентства, данные средства могут также быть использованы в качестве содействия украинцам в поиске работы.