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Британия выделит средства, чтобы помочь найти собственное жилье украинцам

Власти Великобритании потратят £150 млн. на то, чтобы помочь украинцам перебраться в собственные дома.

Британия выделит средства, чтобы помочь найти собственное жилье украинцам
© EPA

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на британское правительство.

«Украинцам в Великобритании помогут переехать в собственные дома в рамках выделения £150 млн», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным агентства, данные средства могут также быть использованы в качестве содействия украинцам в поиске работы.

Ранее сообщалось, что США направят $800 тыс. на укрепление гражданского общества среди молодёжи Украины.

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