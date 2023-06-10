Си Цзиньпин поддержал стремление Африки помочь мирному решению украинского конфликта

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой выступил в поддержку усилий стран Африки, планирующих направить делегацию в Россию и на Украину для оказания содействия мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил в субботу МИД Китая.

"То, что вы, господин президент, вместе с лидерами заинтересованных африканских государств сформировали делегацию по мирному урегулированию, которая посетит Россию и Украину, - хорошее событие, - приводит слова Си Цзиньпина сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Надеюсь, что страны всей планеты, любящие мир и поддерживающие справедливость, смогут благодаря голосу разума стимулировать продвижение мирного процесса по урегулированию [конфликта]".

Как уточнил китайский лидер, Пекин неизменно выступает за усилия, нацеленные на восстановление мира за счет переговоров. "Надеюсь, что все соответствующие стороны путем диалога создадут благоприятные условия для урегулирования кризиса", - подчеркнул он.