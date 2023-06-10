НАТО сравнили с неизлечимым пьяницей

Директор базирующегося в Швеции аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в статье для Global Times НАТО открыть офис в Токио и сравнил альянс с неизлечимым пьяницей.

«НАТО нефункциональна и неуместна в формирующемся многополярном мире, где правят сотрудничество и взаимная выгода. Большая доза спиртного не излечит пьяницу от алкоголизма. Продолжающееся вооружение и расширение не излечат НАТО от милитаристских идей», — подчеркнул Оберг.

Он добавил, что Североатлантический альянс действует далеко за пределами договора о его создании и ежедневно нарушает эти положения, и за 74 года своего существования блок доказал свою неспособность добиться настоящего мира, выходя за пределы своих полномочий и являясь постоянно расширяющейся провокационной структурой.