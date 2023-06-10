Конгрессмен в ответ на обвинения Трампа призвал судить Байдена и его сына

Республиканская партия должна поддержать Дональда Трампа и предъявить судебные иски президенту США Джо Байдену и его сыну, заявил в интервью РИА Новости представитель палаты представителей от штата Аризона Энди Биггс. Он также выразил свою озабоченность по поводу Министерства юстиции, заявив, что оно «вышло из-под контроля и стало политическим оружием».

© ТАСС

Республиканская партия должна встать на защиту и противостоять их усилиям. Республиканская партия должна судить таких людей, как Хантер и Джо Байден, поскольку у нее есть горы доказательств нарушений закона, — сообщил конгрессмен, комментируя свою публикацию в социальных сетях.

Ранее, в пятницу, Биггс написал в своих социальных сетях: «Мы теперь находимся на стадии войны. Око за око».