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Борис Джонсон сложил депутатские полномочия

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сложил депутатские полномочия на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии, 9 июня передает BBC.

Борис Джонсон сложил депутатские полномочия
© globallookpress.com

Политик объявил, что принял решение перестать быть депутатом с немедленным вступлением в силу. В заявлении бывший премьер отметил, что он получил выводы из отчета о расследовании о том, ввел ли он в заблуждение депутатов в отношении партийных вечеринок.

«К моему большому удивлению, они полны решимости использовать судебное разбирательство против меня, чтобы изгнать меня из парламента», — пояснил Джонсон.

Ранее Борис Джонсон на слушаниях в комитете по привилегиям Палаты общин британского парламента, который проводит расследование о проведении вечеринок на Даунинг-стрит, 10 в разгар пандемии коронавируса, объяснил, что они устраивались в связи с рабочей необходимостью. По его словам, целью таких вечеринок являлось повышение морального состояния сотрудников его канцелярии. При этом он признал, что во время вечеринок не соблюдалась необходимая социальная дистанция.

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