Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сложил депутатские полномочия на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии, 9 июня передает BBC.

Политик объявил, что принял решение перестать быть депутатом с немедленным вступлением в силу. В заявлении бывший премьер отметил, что он получил выводы из отчета о расследовании о том, ввел ли он в заблуждение депутатов в отношении партийных вечеринок.

«К моему большому удивлению, они полны решимости использовать судебное разбирательство против меня, чтобы изгнать меня из парламента», — пояснил Джонсон.