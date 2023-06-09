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Немецкий журналист заявил об измождении Зеленского

Заместитель главреда немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский полностью изможден. Журналист опубликовал на сайте издания интервью с украинским лидером, которое проходило на следующий день после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Немецкий журналист заявил об измождении Зеленского
© Lenta.ru

Как признался в беседе Зеленский, ночью он иногда спит по два часа. Также его часто будят из-за подобных экстренных новостей.

По словам Ронцхаймера, с начала российской специальной военной операции Зеленский работает практически круглосуточно. Кроме того, у президента Украины практически не остается времени на жену и двоих детей.

«Пожалуй, ни на одного президента в настоящее время не оказывается большего давления и ожиданий», — заявил журналист.

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