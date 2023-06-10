На юге Сомали 27 человек погибли при детонации неразорвавшегося снаряда

На юге Сомали сдетонировал неразорвавшийся снаряд, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек, еще 53 пострадали, передает местное агентство SONNA. Как сообщается, инцидент произошел в деревне Мурале, расположенной в регионе Нижняя Шабелле.

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По информации агентства, большинство погибших — дети. Ранее стало известно, что взрыв прогремел возле мэрии в столице Сомали Могадишо. По словам очевидцев, за взрывом последовала перестрелка.