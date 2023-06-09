В ФРГ потребовали прекратить поддержку Украины при одном условии

Немецкая фракция партии «Альтернатива для Германии» призвала правительство ФРГ прекратить помощь Украине, если расследование докажет причастность ВСУ к диверсии на нитках российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости».

В своём заявлении представители фракции отметили, что считают причастность Украины к диверсии «правдоподобной» версией.

«Признаков украинской причастности к атакам на газопроводы "Северный поток" становится все больше. Прямое участие украинского правительства и его военного руководства звучит правдоподобно», – сказано в сообщении.

Фракция также подчеркнула, что если Украина действительно причастна к атакам на критически важную инфраструктуру Германии, это должно повлечь за собой немедленные последствия.

«Предоставление Украине дальнейшей помощи в целях развития становится немыслимым. В этом случае все обязательства должны быть немедленно отозваны, а готовящиеся выплаты должны быть заморожены», – заявили во фракции.

Кроме того, парламентская группа призвала правительство Германии расследовать ситуацию с подрывом «Северных потоков» и «надлежащим образом» проинформировать общественность о полученных результатах.