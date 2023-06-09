США предъявили обвинения двум россиянам в махинациях с криптобиржами
Американские власти предъявили обвинения двум россиянам в преступлениях, связанных с криптобиржами, сообщил в пятницу Минюст США.
По его сведениям, Алексей Билюченко и Александр Вернер обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания 647 тыс. биткойнов, полученных в результате взлома в 2011 году криптобиржи Mt. Gox. Дело будет рассматриваться в суде южного округа штата Нью-Йорк.
Помимо этого, Билюченко, указывает Минюст США, предъявлены обвинения в суде северного округа штата Флорида в преступном сговоре с другим россиянином - Александром Винником, которого в свою очередь американские власти обвиняют в отмывании средств через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.