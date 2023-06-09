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Берлускони вновь госпитализировали

Бывшего премьер-министра Италии вновь госпитализировали, он находится в клинике San Raffaele. Об этом в пятницу сообщает агентство ANSA.

Берлускони вновь госпитализировали
© Парламентская газета

В настоящее время издание не приводит других подробностей. В прошлый раз экс-премьера госпитализировали в апреле, после чего он пробыл в больнице более месяца. Тогда это было вызвано пневмонией на фоне миеломоноцитарного лейкоза у 86-летнего политика.

Заболевание является хроническим, прогрессии его развития у Берлускони не наблюдалось. При этом отмечалось, что оно поддается лечению и обычно носит неагрессивный характер, появляется у людей старше 70 лет.

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