Берлускони вновь госпитализировали

В настоящее время издание не приводит других подробностей. В прошлый раз экс-премьера госпитализировали в апреле, после чего он пробыл в больнице более месяца. Тогда это было вызвано пневмонией на фоне миеломоноцитарного лейкоза у 86-летнего политика.