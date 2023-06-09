Моравецкий рассказал о желании выдворить посла России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что регулярно рассматривает вопрос о выдворении российского посла, но сдерживается из-за возможного ответного шага со стороны Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Моравецкого, Польша пребывает в состоянии «глубокого конфликта» с Россией, и он часто испытывает желание выдворить российского посла.
«Я очень часто задумываюсь над тем, как долго еще держать в Польше российского посла», – заявил он.
Однако премьер не идёт на такой шаг, опасаясь, что в ответ Москва ликвидирует представительство Польши.
«А это площадка, которая помогает полякам, живущим в России», – объяснил Моравецкий.
«Одна часть моего сердца подсказывает как можно быстрее выдворить посла России. Половина меня считает, что мы должны так сделать. Но дипломаты убеждают меня пока этого не делать, так как сразу последует ответ, и мы будем не в состоянии помогать находящимся в России полякам», – уточнил он.
Ранее в МИД Польши объявили о высылке 45 российских дипломатов.