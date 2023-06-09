Моравецкий рассказал о желании выдворить посла России

«Одна часть моего сердца подсказывает как можно быстрее выдворить посла России. Половина меня считает, что мы должны так сделать. Но дипломаты убеждают меня пока этого не делать, так как сразу последует ответ, и мы будем не в состоянии помогать находящимся в России полякам», – уточнил он.