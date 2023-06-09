Пока вы не уснули: реакция Кремля на падение беспилотника в Воронеже и судьба золота скифов

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Песков прокомментировал падение беспилотника в Воронеже

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о падении беспилотника в Воронеже. Он заявил, что сообщения об этом Кремль видел, передает РИА Новости.

«И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы», - подчеркнул пресс-секретарь.

В своем заявлении Песков отметил, что «Киевский режим продолжает атаки на гражданские объекты и жилые дома».

Верховный суд Нидерландов решил судьбу золота скифов

Верховный суд Нидерландов отклонил жалобу музеев Крыма и постановил передать скифское золото Украине. Об этом сообщается на сайте суда. Вердикт Верховного суда означает, что «спору положен конец», подчеркивается в сообщении, обжаловать его решение нельзя.

В Минобороны Украины допустили переговоры с Россией

Российско-украинские переговоры возможны, если Москва изменит заявленные цели спецоперации. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников, чьи слова приводит РБК. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. При этом украинская сторона приостановила переговоры о мире, которые были начаты в первые дни СВО. А в октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от диалога с президентом России.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России 9 июня принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора.

ЦБ подчеркнул, что текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Центробанк также отметил, что в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают попытки наступления на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, все они были отражены. Об этом заявило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России. По данным российского военного ведомства, подразделениями группировки войск «Восток» отражено четыре атаки в районе Времевского выступа. На Запорожском направлении в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка. «Южной» группировкой войск успешно отражены шесть атак.

СМИ: Adidas готовится к возвращению на российский рынок

Компания Adidas, ушедшая из России, планирует вновь открыть торговые точки в стране 1 ноября текущего года. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили, в частности, и производящие одежду H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius) и Adidas.

Российский солдат-срочник сбежал из военной части с автоматом

В Брянской области из воинской части сбежал солдат-срочник. При себе у него автомат Калашникова и 120 патронов. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.По данным Baza, 20-летний Вячеслав А. призывался из села Леньки Алтайского края. Он проходил службу в Климовском районе. В четверг около 22 часов он покинул расположение, захватив с собой автомат Калашникова и боекомплект на 120 патронов.

Райффайзенбанк ввел 50% комиссию за входящие переводы в долларах

С 20 июня Райффайзенбанк введет комиссию за прием долларовых переводов из других банков в 50 процентов от суммы перевода - но не более 500 долларов. Об этом сообщается на сайте банка. В Райффайзенбанке эту меру назвали вынужденной и объяснили изменением рыночных условий. Таким способом банк стремится ограничить количество входящих долларовых переводов.

Глава МОК поблагодарил Макрона за поддержку участия россиян в ОИ

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку участия россиян в Олимпийских играх. Об этом сообщается на сайте МОК. Вечером 8 июня Макрон принял Баха в Елисейском дворце. Они обсудили организацию Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, и участие в ОИ российских и белорусских спортсменов.

«Урал» представил обновленный арктический автобус

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