Daily Mail: Трампу грозит сто лет за решеткой по делу о секретных документах

Президенту США Дональду Трампу будет грозить до ста лет за решеткой, если его признают виновным по всем семи обвинениям, связанным с ненадлежащим обращением с секретной информацией. Об этом пишет Daily Mail.

На этой неделе стало известно, что Трампу предъявят обвинение в нарушении закона о шпионаже – это первый раз в истории США, когда бывший президент столкнулся с подобными обвинениями.

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В материалах дела против Трампа содержатся четыре пункта обвинения, по каждому из которых потенциальное тюремное заключение составляет 20 лет: заговор с целью воспрепятствования правосудию; удержание документа или записи; неправомерное сокрытие документа или записи; и сокрытие документа в федеральном расследовании.

Еще по одному пункту обвинения предусмотрено десять лет лишения свободы: умышленное хранение информации о национальной обороне.

Последние два пункта предусматривают максимум пять лет наказания каждый: схема сокрытия и ложные заявления.

Трамп уже назвал эти обвинения политическим преследованием и заявил, что он не виновен.

Экс-президент предстанет перед судом в Майами 13 июня, там ему предъявят обвинения.

Несмотря на предварительно записанное Трампом обращение, американские СМИ сообщили, что он не ожидал предъявления обвинений, и был расстроен, так как его ближайшее окружение называло вероятность этого очень низкой.

В августе 2022 года ФБР провело обыск в поместье Трампа, причиной стало расследование о ненадлежащем обращении с документами.

Речь идет о служебных документах, в том числе секретных, которые Трамп забрал с собой, уходя из Белого дома. По американским законам такие документы являются государственной собственностью.

СМИ писали, что Национальный архив США долгое время требовал от Трампа вернуть документы, но получил лишь часть из них. В итоге представители архива пожаловались на Трампа в генпрокуратуру.

В архиве утверждали, что в поместье Трампа Мар-а-Лаго находится не менее 15 коробок с документами Белого дома, в том числе засекреченными. Сотрудника архива увидели их во время личного визита к Трампу.