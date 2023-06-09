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В КНДР обвинили США и Украину в сговоре по Каховской ГЭС

Издание Yonhap News Agency сообщило, что Украина и США вступили в сговор и организовали подрыв плотины Каховской ГЭС с целью переложить ответственность за гуманитарную катастрофу, вызванную украинским конфликтом, на Россию.

В КНДР обвинили США и Украину в сговоре по Каховской ГЭС
© Газета.Ru

Соответствующая статья сотрудника Северного института международных исследований О Сон Чжина была опубликована Центральным телеграфным агентством Кореи ЦТАК. По мнению Чжина, это уже второй пример крупной диверсии по сговору США и Украины после подрыва «Северных потоков».

По словам северокорейского исследователя, Украина «полностью мотивирована на совершение таких отвратительных преступлений при попустительстве США».

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Киев должен ответить за произошедшее с Каховской ГЭС.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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