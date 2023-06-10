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Зеленский назвал число эвакуированных из-за ЧП на Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина эвакуировала более 3 тыс. человек с подконтрольной Киеву части Херсонской области и из Николаевской области после подрыва Каховской ГЭС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский назвал число эвакуированных из-за ЧП на Каховской ГЭС
© РИА Новости

«По состоянию на данный момент на территории Херсонской и Николаевской областей эвакуированы уже более 3 тысяч человек», — сказал он.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что запускается программа помощи Украине после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Также Гросси заявлял о намерении посетить на следующей неделе Запорожскую АЭС, а также Киев и Москву для обсуждения безопасности атомной станции.

Стало известно о пострадавших из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, затопило водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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