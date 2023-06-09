$82.64+0.5589.01+0.97

Первый китайский круизный лайнер вышел из дока

Во вторник первый крупный китайский круизный лайнер Adora Magic City покинул строительный док после трехлетнего периода строительства. Об этом пишет RT.

Первый китайский круизный лайнер вышел из дока
© Zuma/TACC

«Все монтажные работы на корабле были завершены. И мы переходим к проверке работы системы на завершающем этапе работ по внутренней отделке», - рассказал главный конструктор Чэн Ган.

Корабль, построенный в совместном предприятии Китайской государственной судостроительной корпорации и итальянской компании Fincantieri, имеет длину более 320 метров и 37 метров ширину и располагает 2800 каютами. На судне может поместиться почти 5300 пассажиров.

«Построить такой корабль, без сомнения, непростая задача: лайнер состоит из 25 миллионов комплектующих — это вдвое больше, чем требуется для постройки авианосца», - рассказал глава отдела Азиатско-Тихоокеанского региона в Fincantieri Group Фабрицио Ферри.

Перед запуском в эксплуатацию лайнер пройдет два испытательных рейса в июле и августе. Разработчики уверены, что не возникнет проблем с тайфунами, но имеют экстренный план на случай чрезвычайной ситуации. Корабль является ключевым этапом развития круизной индустрии в Китае, который до пандемии COVID-19 был вторым по величине рынком для круизов.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители