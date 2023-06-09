Первый китайский круизный лайнер вышел из дока
Во вторник первый крупный китайский круизный лайнер Adora Magic City покинул строительный док после трехлетнего периода строительства. Об этом пишет RT.
«Все монтажные работы на корабле были завершены. И мы переходим к проверке работы системы на завершающем этапе работ по внутренней отделке», - рассказал главный конструктор Чэн Ган.
Корабль, построенный в совместном предприятии Китайской государственной судостроительной корпорации и итальянской компании Fincantieri, имеет длину более 320 метров и 37 метров ширину и располагает 2800 каютами. На судне может поместиться почти 5300 пассажиров.
«Построить такой корабль, без сомнения, непростая задача: лайнер состоит из 25 миллионов комплектующих — это вдвое больше, чем требуется для постройки авианосца», - рассказал глава отдела Азиатско-Тихоокеанского региона в Fincantieri Group Фабрицио Ферри.
Перед запуском в эксплуатацию лайнер пройдет два испытательных рейса в июле и августе. Разработчики уверены, что не возникнет проблем с тайфунами, но имеют экстренный план на случай чрезвычайной ситуации. Корабль является ключевым этапом развития круизной индустрии в Китае, который до пандемии COVID-19 был вторым по величине рынком для круизов.