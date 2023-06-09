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Грета Тунберг больше не сможет проводить школьные забастовки

Шведская активистка Грета Тунберг сообщила в своих соцсетях, что закончила школу, поэтому больше не сможет проводить так называемые школьные забастовки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня я выпускаюсь из школы, что означает, что я больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка», - сообщила Грета.

По ее словам, она не ожидала, что ее деятельность привлечет к себе столько внимания и приведет к созданию целого движения Fridays for Future. При этом она добавила, что не намерена прекращать свою деятельность и продолжит проводить забастовки по пятницам. По ее мнению, общество все еще движется не в том направлении в плане сохранения окружающей среды.

Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде после разрушения Каховской ГЭС

Напомним, Тунберг стала знаменитой в 2018 году. Тогда она вышла на забастовку к шведскому парламенту в знак протеста против недостаточных усилий по борьбе с изменением климата. В 2019 году журнал Time признал ее человеком года.

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