Грета Тунберг больше не сможет проводить школьные забастовки

Шведская активистка Грета Тунберг сообщила в своих соцсетях, что закончила школу, поэтому больше не сможет проводить так называемые школьные забастовки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня я выпускаюсь из школы, что означает, что я больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка», - сообщила Грета.

По ее словам, она не ожидала, что ее деятельность привлечет к себе столько внимания и приведет к созданию целого движения Fridays for Future. При этом она добавила, что не намерена прекращать свою деятельность и продолжит проводить забастовки по пятницам. По ее мнению, общество все еще движется не в том направлении в плане сохранения окружающей среды.