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Столтенберг: вопрос вступления Украины в НАТО «почти решен»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в альянс «практически решен», а у России нет права вето на расширение альянса. Об этом сообщают украинские СМИ.

Столтенберг: вопрос вступления Украины в НАТО «почти решен»
© globallookpress.com

Такое заявление Столтенберг сделал во время выступления в США.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО не раз заявляли о своем согласии со вступлением Украины в альянс. В последний раз такую позицию они выразили на саммите в Мадриде летом 2022 года. Члены НАТО решили, что только они сами и Украина определят сроки официального приглашения Киева в альянс.

«И это никак не зависит от Москвы и [президента России Владимира] Путина. У него нет права вето на расширение НАТО», - заявил Столтенберг.

Во время визита в Киев в апреле 2023 года Столтенберг заявил, что «законное место Украины - в евроатлантической семье и в НАТО». Затем в мае в одном из интервью он подчеркнул, что не может предвосхищать решения стран-членов НАТО, «но ясно одно: все они согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса».

Однако позже он заявил, что до окончания боевых действий вступление Украины в альянс не будет стоять на повестке дня.

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