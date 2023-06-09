Столтенберг: вопрос вступления Украины в НАТО «почти решен»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в альянс «практически решен», а у России нет права вето на расширение альянса. Об этом сообщают украинские СМИ.

Такое заявление Столтенберг сделал во время выступления в США.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО не раз заявляли о своем согласии со вступлением Украины в альянс. В последний раз такую позицию они выразили на саммите в Мадриде летом 2022 года. Члены НАТО решили, что только они сами и Украина определят сроки официального приглашения Киева в альянс.

«И это никак не зависит от Москвы и [президента России Владимира] Путина. У него нет права вето на расширение НАТО», - заявил Столтенберг.

Во время визита в Киев в апреле 2023 года Столтенберг заявил, что «законное место Украины - в евроатлантической семье и в НАТО». Затем в мае в одном из интервью он подчеркнул, что не может предвосхищать решения стран-членов НАТО, «но ясно одно: все они согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса».