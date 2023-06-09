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Нетаньяху заявил о готовности Израиля к применению силы из-за иранской ядерной программы

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предупредил, что власти страны готовы воспользоваться военными рычагами в целях сдерживания развития иранской ядерной программы. Об этом сообщает канал Sky News.

Нетаньяху предупредил Иран о последствиях развития ядерной программы
© Газета.Ru

«Я не думаю, что дипломатия сама по себе сработает. Полагаю, что дипломатия может работать только в сочетании с реальной военной угрозой или готовностью обратиться к военному варианту...», — пояснил израильский премьер.

По его словам, обсуждаться силовое разрешение может только, если попытки сдержать ядерную программу Ирана ни к чему не приведут.

«Мы не собираемся сидеть сложа руки, ничего не делать...», — заверил Нетаньяху.

Помимо того, премьер Израиля уверен, что можно ожидать в ближайшее время нормализации отношений с Саудовской Аравией.

«Мы уже сделали исторический шаг, подписав четыре мирных договора в рамках «Авраамовых соглашений»...», — пояснил он.

Ранее стало известно, что США обвинили Израиль в создании препятствий на пути к миру с Палестиной.

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