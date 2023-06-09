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Норвегия удерживает шесть российских судов

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил об удержании Норвегией на верфи шести российских рыбопромысловых судов, которые находятся на ремонте, передает агентство «Прайм».

В Норвегии удерживают шесть российских судов
© globallookpress.com

В пятницу состоялась встреча между руководителем ведомства и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Шестаков назвал ограничения неправомерными.

«Они даже сейчас удерживают шесть рыбопромысловых судов у себя. Надеемся, разум возобладает, они их отремонтируют и отпустят», — подчеркнул он.

Шестаков указал на необходимость продолжить работу комиссии по рыболовству. Российская сторона должна наладить судоремонт на своей территории, подчеркнул он.

Власти Норвегии ранее ввели ограничения для российских судов. Они разрешили им заходить всего в три порта. Также страной был введен запрет на судоремонт.

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