В Норвегии удерживают шесть российских судов

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил об удержании Норвегией на верфи шести российских рыбопромысловых судов, которые находятся на ремонте, передает агентство «Прайм».

В пятницу состоялась встреча между руководителем ведомства и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Шестаков назвал ограничения неправомерными.

«Они даже сейчас удерживают шесть рыбопромысловых судов у себя. Надеемся, разум возобладает, они их отремонтируют и отпустят», — подчеркнул он.

Шестаков указал на необходимость продолжить работу комиссии по рыболовству. Российская сторона должна наладить судоремонт на своей территории, подчеркнул он.