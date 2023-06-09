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На Филиппинах проснулся вулкан Майон

На Филиппинах проходит эвакуация людей из-за проснувшегося вулкана Майон в провинции Албай в регионе Бикол. Об этом пишет АиФ.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявила, что с 5 по 8 июня произошло уже два вулканических землетрясения. В настоящее время за вулканом, из которого выходит горячий газ, пристально наблюдают.

Из-за пепла и дыма, извергаемых вулканом, власти провинции ограничили полеты в окрестностях вулкана. Прилегающая провинция Албай объявлена зоной стихийного бедствия, там идет эвакуация. В ближайшее время будет эвакуировано порядка 10 тыс. жителей. По региону объявлена тревога третьего уровня.

Напомним, высота вулкана Майон составляет 2462 метра. Это один из 24 действующих вулканов на Филиппинах. Последний раз извержение наблюдалось в 2018 году. Тогда были эвакуированы десятки тысяч человек.

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