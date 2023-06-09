На Филиппинах проснулся вулкан Майон

На Филиппинах проходит эвакуация людей из-за проснувшегося вулкана Майон в провинции Албай в регионе Бикол. Об этом пишет АиФ.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявила, что с 5 по 8 июня произошло уже два вулканических землетрясения. В настоящее время за вулканом, из которого выходит горячий газ, пристально наблюдают.

Из-за пепла и дыма, извергаемых вулканом, власти провинции ограничили полеты в окрестностях вулкана. Прилегающая провинция Албай объявлена зоной стихийного бедствия, там идет эвакуация. В ближайшее время будет эвакуировано порядка 10 тыс. жителей. По региону объявлена тревога третьего уровня.