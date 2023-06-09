Украинские ГЭС понизили мощность работы

Украинским ГЭС пришлось перейти на работу с пониженной мощностью, чтобы снизить последствия разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram.

По данным «Укрэнерго», несмотря на аварию, в настоящий момент производство электроэнергии обеспечивает потребности населения. Однако гидроэлектростанции пришлось перевести на пониженную мощность. При этом на энергоблоках тепловых электростанций продолжается летняя ремонтная кампания, поэтому украинцев попросили использовать мощную технику в дневные или ночные часы, «чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить ее балансировку».

«8 июня для балансировки энергосистемы использовалась аварийная помощь из Румынии и Польши. Общий объем помощи составил 1200 МВт-ч», — заявили в «Укрэнерго».