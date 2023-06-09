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Шоу экс-сотрудника Fox News стало популярнее поста Байдена о выдвижении

Первый выпуск шоу Такера Карлсона на Twitter за два дня набрал почти 865 тысяч лайков, в то время как видео президента США Джо Байдена о выдвижении на новый срок, получило 97,1 тысячи реакций. Об этом пишет РИА Новости.

Шоу экс-сотрудника Fox News стало популярнее поста Байдена о выдвижении
© Wikimedia.org

За два дня первый выпуск нового шоу телеведущего посмотрели более 109,5 млн раз, а второй выпуск – уже почти 26 млн. В первой программе Карлсон заявил о том, что Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. По его мнению, такие действия невыгодны России, так как наносят ей большой вред.

Во втором выпуске он поднял такие темы, как эрозия табу на педофилию, странная личная жизнь Барака Обамы, а также высмеял заявления Джо Байдена о том, что идеология превосходства белой расы «самая опасная угроза» для США.

Напомним, рейтинговый журналист был отстранен от эфира Fox News в апреле, однако он остается в штате компании до 2025 года. После выхода нового шоу Карлсона Fox News уведомил его о нарушении условий продолжающегося контракта.

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