Посол РФ: США окончательно подорвали доверие к доллару незаконными санкциями

"На практике США окончательно подорвали доверие к доллару, вводя незаконные санкции, замораживая суверенные активы государств. Они оказывают давление на своих партнеров, открыто угрожают им, заставляют участвовать в антироссийских ограничениях, что явно вредит интересам компаний, а бизнес-сообщество терпит убытки. Поэтому перед странами, желающими проводить внутреннюю и внешнюю политику независимо от диктата Запада, стоит важная задача - укрепить свой финансово-экономический суверенитет. Одним из способов обеспечить надежность и стабильность двусторонней торговли от провокационных действий враждебных нам стран является увеличение доли платежей в национальных валютах", - подчеркнул он.