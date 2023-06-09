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Посол РФ: США окончательно подорвали доверие к доллару незаконными санкциями

Соединенные Штаты окончательно подорвали доверие к доллару на международной арене после введения незаконных санкций. Об этом заявил в пятницу в интервью турецкому изданию Ekonomim посол России в Турции Алексей Ерхов.

Посол РФ: США окончательно подорвали доверие к доллару незаконными санкциями
© Посольство Российской Федерации в Турции

"На практике США окончательно подорвали доверие к доллару, вводя незаконные санкции, замораживая суверенные активы государств. Они оказывают давление на своих партнеров, открыто угрожают им, заставляют участвовать в антироссийских ограничениях, что явно вредит интересам компаний, а бизнес-сообщество терпит убытки. Поэтому перед странами, желающими проводить внутреннюю и внешнюю политику независимо от диктата Запада, стоит важная задача - укрепить свой финансово-экономический суверенитет. Одним из способов обеспечить надежность и стабильность двусторонней торговли от провокационных действий враждебных нам стран является увеличение доли платежей в национальных валютах", - подчеркнул он.

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