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ЕС согласовал радикальную реформу миграционного законодательства

На встрече министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге удалось согласовать радикальную реформу миграционного законодательства. Теперь каждая страна будет иметь право отказаться от приема мигранта, но ей придется заплатить 20 тысяч евро той стране, которая его примет. Об этом сообщает The Guardian.

ЕС согласовал радикальную реформу миграционного законодательства
© lenta.ru

Теперь члены ЕС смогут определять, какая страна является безопасной для мигранта, которому отказывают в убежище. Раньше это определяли чиновники Евросоюза, а страна, в которую мигрант заехал первой, была обязана принять его. Теперь государствам, отказывающим в приеме мигранту, придется держать связь с принимающей стороной и поддерживать мигранта.

Также появится система распределения мигрантов по странам ЕС, что особенно важно для Италии. Ведь именно она принимает наибольшее количество мигрантов. По новым правилам, она сможет отправлять их в Тунис.

Болгария, Литва, Мальта и Словакия воздержались от голосования, а Венгрия и Польша отказались поддерживать новые правила. Польша назвала выплаты в размере 20 тысяч евро штрафом, хотя изначально обсуждалась сумма в 22 тысячи евро. Новые правила теперь должен одобрить Европарламент. Однако депутаты могут внести определенные изменения в текущий проект.

Ранее ООН предупредила о новом миграционном кризисе из-за беспорядков и боевых действий в Судане. Там развернулось противостояние между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Уже около 100 тысяч человек уехали из страны в соседние государства, прежде всего в Египет и Чад.

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