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Стало известно о взрыве в Харькове

В Харькове 9 июня произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Суспильне» («Общественное») в своем Telegram-канале.

Стало известно о взрыве в Харькове
© lenta.ru

Издание уточняет, что взрыв, вероятно, мог произойти за пределами города.

Также стало известно, что в Харьковской области в 10:08 по местному времени объявили воздушную тревогу.

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Ранее взрывы прогремели в Житомирской и Ровненской областях Украины. По предварительно информации, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

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